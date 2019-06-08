الفتح يتهم وزير المالية العراقي بإثارة عودة البيشمركة لكركوك لهذا الغرض

2019/06/08 | 23:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم تحالف الفتح العراقي، السبت، وزير المالية فؤاد حسين بالوقوف وراء إثارة عودة قوات البيشمركة لمحافظة كركوك وسحب الجيش العراقي والشرطة الاتحادية من ...

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