توقيف دورية شرطة في المثنى بحادثة إطلاق نار على مواطن

2019/06/08 | 23:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الداخلية، ان شرطة المثنى أتخذت الاجراءات القانونية في حادثة إطلاق نار على أحد المواطنين في ثاني أيام عيد الفطر.

وقال المتحدث الرسمي باسم الداخلية اللواء سعد معن في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، انه تم "إتخاذ الإجراءات القضائية والملاحقة القانونية بحق منتسب في مديرية مكافحة اجرام المثنى مكتب قضاء الرميثة بعد قيامه باستخدام قوة السلاح ما أدى إلى إصابة أحد المواطنين وموته سريرياً في المحافظة".وبين اللواء معن ان "القضية تنحصر في استنجاد أحد المواطنين في قضاء الرميثة ثاني أيام عيد الفطر بأفراد الدورية المرابطة في أحد أزقة القضاء بشكوى سرقة موبايله الشخصي من قبل مواطن آخر وعلى الفور قام أفراد الدورية المكونة من أربعة منتسبين بملاحقة ذلك الشخص والطلب منه التوقف ولم يستجب لنداء أفراد الدورية مما أدى ذلك إلى إطلاق النار واصابته".وأشار الى "إتخاذ كافة الإجراءات القضائية والقانونية بحق أفراد الدورية وإصدار أمر قبض قضائي بحقهم وفق المادة ٤٠٦ وايداعهم التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم" مؤكدا أن "مطلق النار قام بالهرب ولا زال البحث جار عنه" مبينا أن "مديرية شرطة المثنى شكلت مجلسا تحقيقا برئاسة مدير شرطة المحافظة لمعرفة ملابسات الحادث".وأوضح معن، ان "وزارة الداخلية وفي الوقت الذي تحرص فيه على مكافحة الجريمة وتحقيق أمن واستقرار المواطنين الا انها ترفض استخدام العنف أو قوة السلاح الا عند الضرورة القسوى وستحاسب اي مخالف لأحكام القوانين والتشريعات النافذة".انتهى

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