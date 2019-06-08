نجم كروي: المنتخب العراقي فاقد للهوية

2019/06/08 | 23:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} انتقد نجم كروي ولاعب سابق في المنتخب الوطني، أداء المنتخب أمام نظيره التونسي أمس الجمعة وخسر بهدفين دون رد في لقاء ودي.

وقال الكابتن فريد مجيد لبرنامج {كوورة} بثته قناة الفرات الفضائية مساء اليوم "منتخبنا مازال فاقد للهوية، وتكلمنا قبل المباراة ان الفريق لم يصل الى المستوى الحقيقي للجهوزية الكاملة وكذلك آلية عمل الكادر الرياضي غير واضحة حتى الآن".وبين ان المنتخب "لم يصل الى الجاهزية الكاملة وهناك ضعف في الأداء" مشيراً الى ان "التشكيل هي الخلل الموجود في المنتخب".وكان المنتخب العراقي، تعرض أمس الجمعة للخسارة أمام مضيفه التونسي، بثنائية نظيفة في مباراة ودية ضمن الاستعداد للاستحقاقات المقبلة.وتركت تلك المباراة الكثير من علامات الاستفهام على منتخب العراق، في ظل الأداء الباهت له في أولى مبارياته التجريبية تحضيرا لتصفيات كأس العالم 2022.انتهى

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