تحالفات أسسها هشة نهايتها الفشل

2019/06/08 | 23:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد الوهاب جبار

ثمة مقولة في توصيف الحكمة السياسية هذا نصها: «اذا اردت ان تضيع شعباً اشغله بغياب الانبوبة وغياب البنزين ثم غيب عقله واخلط السياسة

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