2019/06/08 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي السيد الرئيس مع أسر وابناء شهداء القوات المسلحة والشرطة المدنية في عيد الفطر المبارك.

التدوينة صور الرئيس مع عائلات وأسر الشهداء في عيد الفطر ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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