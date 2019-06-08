2019/06/08 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، اتخاذ الإجراءات القضائية والملاحقة القانونية بحق منتسب في مديرية مكافحة اجرام المثنى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة المثنى تتخذ الاجراءات القانونية في حادثة اطلاق نار على احد المواطنين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة المثنى تتخذ الاجراءات القانونية في حادثة اطلاق نار على احد المواطنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).