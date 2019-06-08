تحالف الإصلاح تناقش مستجدات المنطقة وأمن ديالى وكركوك

2019/06/08 | 23:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]عقدت الهيأة السياسية لتحالف الإصلاح والإعمار، برئاسة رئيس التحالف السيد عمار الحكيم، اجتماعها الدوري.

وذكر بيان لمكتب رئيس التحالف تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "المجتمعين بحثوا الملفات المدرجة على جدول الاجتماع".وبين ان "مستجدات الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة، وتقييم الاوضاع الامنية في محافظات ديالى وكركوك كانت على رأس الملفات التي تمت مناقشتها".

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