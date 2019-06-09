مزارع العراق تحترق خسائر فادحة يتحملها المواطنون

2019/06/09 | 00:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شذى خليل* يحقق العراق هذه السنة اعلى نسبة زراعة للمحاصيل الزراعية (الحنطة و الشعير) منذ عشرات السنوات بواقع 13 مليون دونم

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