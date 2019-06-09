2019/06/09 | 00:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- التغير المناخي الكارثي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة علمية: الحياة قد تنتهي بحلول 2050 ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة علمية: الحياة قد تنتهي بحلول 2050 ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة علمية: الحياة قد تنتهي بحلول 2050 ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).