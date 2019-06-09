مصرع واصابة 7 أشخاص بينهم ضابط بحادثي سير شمال شرق بعقوبة

2019/06/09 | 00:17

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بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى، السبت (8 حزيران 2019)، بأن 4 اشخاص بينهم ضابط، لقوا مصرعهم وأصيب 3 اخرين بحادثي سير شمال شرق بعقوبة.





وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "اربعة اشخاص لقوا مصرعهم بينهم ضابط شرطة برتبة نقيب واصيب 3 اخريين بينهم امرأة وطفل بحادثي سير على طريق بعقوبة- المقدادية قرب ناحية الوجيهية (٢٢كم شمال شرق بعقوبة)".

واضاف المصدر، أن "السرعة العالية والتجاوز الخاطئ اسباب رئيسية في وقوع الحادثين".

بغداد اليوم- المثنى

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، السبت (8 حزيران 2019) اتخاذ الإجراءات القضائية والملاحقة القانونية بحق منتسب في مديرية مكافحة اجرام المثنى/ مكتب قضاء الرميثة، بعد قيامه "باستخدام قوة السلاح ما أدى

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر امني من داخل محافظة البصرة، السبت، بضبط مسافر اجنبي وبحوزته أجهزة ترتبط بالاقمار الاصطناعية داخل مطار المحافظة.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته لـ(بغداد اليوم)، ان "مفارز مركز شرطة كمرك مطار البصرة الدولي ا

بغداد اليوم _ ديالى

أكد رئيس مجلس ناحية العظيم بمحافظة ديالى، اليوم السبت، رصد نشاط واضح لعناصر تنظيم داعش في مناطق حدودية مع صلاح الدين، شمال المحافظة.

وقال رئيس مجلس ناحية العظيم، محمد ضيفان العبيدي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "تن

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