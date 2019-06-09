الموارد المائية في كربلاء تصدر بياناً بشأن ارتفاع مناسيب نهر الفرات

2019/06/09 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الموارد المائية في كربلاء، السبت، عن ارتفاع مناسيب نهر الفرات، معتبرة ان هذه المناسيب طبيعية.وقال المديرية في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "مناسيب نهر الفرات ارتفعت نتيجة زيادة الاطلاقات من مؤخر سدة الهندية وبتصاريف تقدر 390م3/ثا لغرض تأمين مياه الارواء وليس الفيضان وان هذه المناسيب تعتبر طبيعية".يذكر أن محافظات عدة شهدت خلال الاشهر القليلة الماضية ارتفاع مناسيب المياه، ما ادى الى دخول المياه الى عدد من المناطق السكنية.

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