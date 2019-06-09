سان جيرمان يعلن مدة غياب نيمار في بيان رسمي

2019/06/09 | 00:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن فترة غياب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا عن الملاعب عقب إصابته مع منتخب بلاده هذا الأسبوع. وذكر النادي في

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