مسلسل الحرائق في شنگال مستمر مع حريق جديد

2019/06/09 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ شنگال افاد مصدر أمني ، ل”ايزيدي 24″، بأن حريقا اندلع في الأراضي الزراعية مساء السبت 08.06.2019 في قرية صولاغ ضمن قضاء شنگال شنگال غرب محافظة نينوى شمال العراق.وقال المصدر، ان “حريقا كبيرا اندلع مساء السبت في حوالي الساعة الحادية عشر مساءً في الاراضي الزراعية في قرية صولاغ ما ادى الى الحاق […]

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