مكافأة مالية لمن يعثر على طائرة فقدت قبل أسبوع في الهند

2019/06/09 | 00:48

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بغداد اليوم- متابعة

عرضت الحكومة الهندية مكافأة مالية لمن يساعد في دعم جهود البحث عن طائرة نقل عسكري فقد أثرها ...





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