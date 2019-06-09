شرطة كربلاء تحتجز(التكتك)

2019/06/09 | 00:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت شرطة محافظة كربلاء المقدسة بحملة فرض القانون والنظام داخل مركز المدينة القديمة وإخراج كافة العجلات والستوتات والتكاتك المخالفة للانظمة والقوانين المرورية من المركز وبمتابعة الاجهزة الامنية في قسم شرطة مدينة الإمام الحسين (ع)،وذكر بيان لإعلام شرطة المحافظة اطلعت وكالة نون الخبرية على نسخته ":ان حملة فرض القانون قد اطلقت قبل ايام بأمر وتوجيه من قائد شرطة المحافظة،بعد عدة شكاوى تلقتها الاجهزة الامنية من قبل الأهالي تفيد عدم التزام اصحاب الستوتات والتكاتك وعدد من العجلات بالتعليمات والقوانين وقواعد السير المرورية داخل مركز المدينة القديمة مما تسبب فوضى وإرباك لحركة الزائرين وحوادث متعددة،

واضاف البيان ان وجود التكاتك والعجلات والستوتات الغير نظامية داخل وخارج المركز لايسمح بها القانون وسيتم الإستمرار بفرض القانون والنظام لمحاسبة وحجز جميع المخالفين

واشار بيان شرطة كربلاء المقدسة:" ان هناك جهود كبيرة يبذلها منتسبوا قسم مدينة الإمام الحسين عليه السلام وبتعاون الأجهزة الأمنية الأخرى في فرض القانون حيث ان حملة هذا اليوم شملت مركز المدينه بدء" من منطقة باب طوريج وشارع الجمهورية وشارع العباس ع والمركزية وصولا الى منطقة باب الإمام الحسين ع،

ولفت البيان الى انه تم ضبط وحجز أعداد كبيرة من المخالفين وخصوصا من هم دون السن القانوني وذلك لمخالفتهم الضوابط والتعليمات بالإضافة الى مزاحمتهم للزائرين،

هذا وقد لاقت الحملة استحسان كبير من المواطنين حيث ستستمر لحين الانتهاء من كافة المخالفين حتى بعد انتهاء عيد الفطر المبارك.

يذكر ان قبل ايام تسبب احد اصحاب التكاتك واثناء سياقته برعونه من دهس ووفاة أحد المواطنين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

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