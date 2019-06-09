هل الدولفين أذكى من الإنسان؟

2019/06/09 | 00:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محسن السراج

الدولفين ليس لديه أيدي مثلنا لهذا هم محدودون في استخدام الأدوات لكن هناك أدلة أنهم قادرون على معرفة المفاهيم حتى التي لايمكن للشمبانزي أن

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