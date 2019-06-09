البدء في إقامة اكبر مدينة علاجية في مصر والشرق الأوسط باستثمارات تبلغ ٢٠ مليار جنيه

2019/06/09 | 01:08

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المستقلةً – القاهرة – وليد الرمالي

بإستثمارات تقدر بنحو 20 مليار جنيه، البدء في تنفيذ أكبر مدينة طبية للسياحة العلاجية فى مصر والشرق الأوسط وإفريقيا بمدينة بدر، وسيتم تخصيص 10% من نسبة الأسِرَّة لعلاج غير القادرين من المواطنين المصريين بالمجان.

– 90% من استثمارات المشروع مصرية، سيقدم فى المدينة الطبية أحدث ما توصلت إليه علوم الطب فى العالم، والتقنيات الحديثة فى الأجهزة الطبية، ومن المقرر أن تضم المدينة الطبية 13 معهداً متخصصاً في مختلف العلوم الطبية بطاقة استيعابية 2000 سرير، ومهبطا للإسعاف الطائر، ومستشفى تعليميا، وحدائق إستشفاء طبيعية، ومشتلاً للنباتات الطبية.

– مساحة المشروع 109 أفدنة، وسيتم بدء الخدمة الطبية فى المرحلة الأولى للمشروع، بعد30 شهرا من تاريخ البدء في التنفيذ، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل بعد مرور 5 أعوام من بدء التنفيذ، كما أن مجلس إدارة المشروع سيستعين بأكبر الشركات والخبرات الأجنبية فى إدارة المدينة فى الــ 5 أعوام الأولى، بجانب الخبرات المصرية بالخارج، وذلك لحين تدريب المصريين من الأطباء والموظفين والعاملين بالمشروع.

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