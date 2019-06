2019/06/09 | 01:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمود_الصباغ من بين كل الحقائق الكئيبة في تاريخ الثورات, تبرز الحقيقة الأشد كآبة المتعلقة بمعضلة الثورة الجوهرية في تمكنها من القبض على ناصية الحدث المحرك لها، أي استثمار تلك اللحظة والسير بها نحو أهداف ليست بعيدة في أحد جوانبها عن رؤية طوباوية للمستقبل, فيظهر لنا التاريخ -واقعياً- أن جزءً كبيراً من هذه الاهداف والأفكار يتحول-بعد انتصار الثورة أو هزيمتها - إلى مطية للثورين للتخلص من "ماضيهم الثوري"..وعندها، ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمود الصباغ - حلم ثورة لم تأت : The Company You Keep) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#محمود الصباغ - حلم ثورة لم تأت : The Company You Keep) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).