2019/06/09 | 01:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم تحالف الفتح ليلة أمس السبت، وزير المالية فؤاد حسين بالوقوف وراء إثارة عودة قوات البيشمركة لمحافظة كركوك وسحب الجيش العراقي والشرطة الاتحادية من المحافظة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح تتهم وزير المالية بإثارة عودة البيشمركة لكركوك) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفتح تتهم وزير المالية بإثارة عودة البيشمركة لكركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).