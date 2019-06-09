الاتحاد الكردستاني يشكل لجنة للتفاوض بشأن منصب محافظ كركوك

2019/06/09 | 01:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

كشف عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، امس السبت، عن اسماء المرشحين لمنصب محافظ كركوك، فيما اشار الى ان الاتحاد شكل لجنة للتفاوض مع الحزب الديمقراطي بشأن المنصب.

وقال خوشناو في تصريح صحفي ان “الاتحاد الوطني الكردستاني شكل قبل قليل، لجنة ثلاثية تضم كلا من النائب الاول لسكرتير الاتحاد كوسرت رسول والنجل الكبر لزعيم الحزب بافل طالباني وعضو المكتب السياسي أرسلان بايز للتفاوض مع الديمقراطي الكردستاني لحل عقدة منصب محافظ كركوك”.

واضاف انه “من المحتمل أن يعقد اجتماع بين وفدي الاتحاد والديمقراطي الكردستاني يوم غد الأحد لمناقشة مسألة منصب محافظ كركوك ومشاركة الاتحاد في مراسم تأدية القسم لنيجرفان بارزاني رئيسا لإقليم كردستان”.

وتابع ان “الاتحاد الوطني رشح شخصيتين فقط لتولي منصب محافظ كركوك هما النائب السابق خالد شواني والمدير السابق لشرطة كركوك اللواء جمال طاهر”.

ومن المقرر ان يؤدي نيجرفان بارزاني اليمين الدستورية كرئيس لإقليم كردستان يوم الاثنين المقبل في مراسم خاصة بحضور ممثلين عن الحكومة العراقية وعدد من القنصليات الأجنبية.

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