2019/06/09 | 01:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

استقبلت المدينة السياحية في الحبانية بمحافظة الانبار اكثر من 6 الاف سائح خلال ايام عيد الفطر المبارك، في وقت، اعلن فيه مجلس محافظة الانبار نجاح الخطة الامنية الخاصة بالعيد من دون تسجيل اي خرق يذكر.



وقال مدير عام المدينة السياحية في الحبانية مؤيد سليمان المشوح في تصريح صحفي «المدينة السياحية في الحبانية جنوبي مدينة الفلوجة، استقبلت اكثر من 6 الاف سائح، من مختلف محافظات العراق في كرنفال فرح شاركت فيه كافة مكونات الشعب العراقي واعادت الى الاذهان ايام زمان المدينة السياحية يوم كانت من افضل المرافق السياحية في العراق».

واضاف ان “الاحتفالات التي شهدتها المدينة السياحية كانت بمشاركة العوائل العراقية التي وصلت الى المدينة وهذا يدل على ترابط ابناء الشعب العراقي مع جميع مكوناته وقد شاركت في الاحتفالات فرقة موسيقية من مختلف المحافظات العراقية تغنت باسم العراق وشعبه”.

واشار المشوح الى ان”موظفي المدينة السياسية بذلوا جهودا استثنائية من اجل السيطرة على تلك الاعداد التي فاقت الطاقة الاستيعابية للمدينة وتوفير كافة الخدمات لهم”،مبينا ان “القوات الامنية ساهمت في تأمين كافة الطرق المؤدية الى المدينة السياحية بالإضافة الى الانتشار الامني الكثيف للقوات الامنية اسهمت في حفظ الامن من دون تسجيل أي خرق امني رغم الاعداد الكبيرة”.

من جانبه، افاد عضو مجلس محافظة الانبار، فرحان محمد الدليمي في تصريح صحفي بان “كافة قواطع العمليات المنتشرة في المناطق المحررة في الانبار لم تسجل أي خرق امني او عملية عنف ضد المدنيين والقوات الأمنية المتمركزة في عموم اقضية ونواحي المحافظة المحررة طيلة ايام العيد المبارك”.

واضاف الدليمي ان “تعاون المواطنين مع القوات الامنية اثمر عن تطبيق التعليمات والاجراءات الامنية التي اتخذت لحمايتهم من الهجمات الإرهابية من خلال توفير الحماية الامنية لأماكن العبادة والمتنزهات والساحات العامة”.

وتابع، أن “القوات الامنية كثفت من اجراءاتها الامنية عند مداخل ومخارج المدن المحررة من خلال تشديد الاجراءات الامنية على سير الاشخاص والمركبات والدراجات الهوائية ومنعت وقوف العجلات بالقرب من الاسواق المحلية والاماكن العامة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحبانية تستقبل أكثر من 6 آلاف سائح خلال عيد الفطر) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحبانية تستقبل أكثر من 6 آلاف سائح خلال عيد الفطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).