الهيأة السياسية لتحالف الإصلاح تناقش مستجدات المنطقة وأمن ديالى وكركوك

2019/06/09 | 01:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقدت الهيأة السياسية لتحالف الإصلاح والإعمار، برئاسة رئيس التحالف السيد عمار الحكيم، اجتماعها الدوري.

وذكر بيان لمكتب رئيس التحالف ان “المجتمعين بحثوا الملفات المدرجة على جدول الاجتماع”.

وبين ان “مستجدات الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة، وتقييم الاوضاع الامنية في محافظات ديالى وكركوك كانت على رأس الملفات التي تمت مناقشتها”.انتهى

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