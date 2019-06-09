مستشار رئيس الوزراء: حددنا 3 ملفات فساد مهمة واجتماع قريب مع أربيل

2019/06/09 | 01:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان ستجتمعان قريباً “وهناك بوادر إيجابية فيما يتعلق بالقريب العاجل”.

وقال صالح في تصريح صحفي إن المجلس الأعلى للفساد “نظام داخلي يمارس مهامه بشكل عملي متخصص بملفات الفساد الأكبر حيث أن هناك ثلاثة أشكال للفساد أوله نظمي أي متغلغل وفساد كبير جداً وفساد على مستوى وحدات صغيرة والمجلس الأعلى للفساد وظيفته الأساسية هي التصدي للفساد الذي يؤدي إلى أن يكون الفساد جزءاً من المنظومة”.

وتابع أن “هذه مهمة كبيرة تتعلق بسلطات النزاهة والرقابة والسلطة التنفيذية والقضائية وهو يمثل نموذجاً للتظافر بينها”، مضيفاً: “أعتقد أنه يمكن أن نبني من هذا المجلس قوة تتصدى للنمو السرطاني للفساد الأكبر”.

وحول الملف الأهم الذي يمكن البدء منه قال مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية: “لا يوجد أهم ومهم لأن ملفات الفساد واحدة وهي أشبه بالسرطان، لكن رئيس الوزراء حدد عدداً كبيراً من الملفات سواء في مجال التجارة أم النفط وكذلك الوظائف العامة”.

وشدد على أن “هناك تعاون حثيث وإجراءات مؤسساتية وقانونية لقطع دابر الفساد فالمشكلة ليست في البحث عن ملفات فاسدة انتهت بل الهدف الحقيقي هو إيقاف نمو الفساد”.

وبشأن موعد استكمال الكابينة الوزارية حيث لا تزال وزارات الدفاع والداخلية والعدل شاغرة، قال صالح: “بحسب توقعاتي الشخصية سيتم استكمال الكابينة الوزارية خلال الأيام القادمة”.

وفي ما يتعلق بالعلاقات بين بغداد وأربيل توقع مستشار رئيس الوزراء “عقد اجتماع قريب بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان حيث عقد في 28 نيسان الماضي اجتماع مهم للجنة الاقنصادية الوزارية بحضور نيجيرفان بارزاني وفؤاد حسين {وزير المالية} وخرج بتوصيات وقرارات ناجحة جداً أرست اللبنة الأساسية لبدء الحوار القادم وهناك بوادر إيجابية بشأن القريب العاجل”.انتهى

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