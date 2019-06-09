2019/06/09 | 01:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قصيدة الغربة للشاعر يوسف السوداني) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: gojwPmsQ1V8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قصيدة الغربة للشاعر يوسف السوداني) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قصيدة الغربة للشاعر يوسف السوداني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).