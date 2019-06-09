الطائفيون يقتلون جنودنا ويشوهون سمعة مقاتلي حشدنا

2019/06/09 | 01:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي محمد الجيزاني

داعش المتوحشين كلما أهملتهم الحكومة وسحبوا أفواج الحشد الشعبي من المناطق الساخنة.



وحل محلها أفواج من الجيش العراقي.غدروا بالجيش وضربوا الجيش في اغلب

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