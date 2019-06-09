قائد المارينز الامريكي يلتقط صور في القاذفة بي 52 ويقول نحن ضد ايران ترجمة خولة الموسوي

2019/06/09 | 02:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يلتقي قائد المارينز فرانك ماكنزي ، قائد القيادة المركزية الأمريكية ، مع ضابط في سلاح الجو في قاذفة بي 52 يوم الجمعة 7 يونيو ، 2019 في قاعدة العريض الجوية في قطر.قال ماكنزي يوم الجمعة إنه يعتقد أن إيران كانت تخطط لشن نوع من الهجوم على السفن أو القوات الأمريكية في العراق.وقال مسؤولان...

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