معصومة تحترق الآن في ايران

2019/06/09 | 02:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشب حريق بمرقد معصومة في مدينة قم الايرانية، مساء السبت، لم تكشف اسبابه حتى اللحظة.

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