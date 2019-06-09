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601 مليار دينار مستحقات الفلاحين المسوقين لمحصول الحنطة


601 مليار دينار مستحقات الفلاحين المسوقين لمحصول الحنطة
2019/06/09 | 02:29
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-  اعلن وزير التجارة الدكتور محمد هاشم العاني صرف 601 مليار دينار عراقي مستحقات للفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصول الحنطة للموسم الزراعي الحالي وحتى يوم 6/8 /2019.

واوضحت

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