601 مليار دينار مستحقات الفلاحين المسوقين لمحصول الحنطة

2019/06/09 | 02:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير التجارة الدكتور محمد هاشم العاني صرف 601 مليار دينار عراقي مستحقات للفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصول الحنطة للموسم الزراعي الحالي وحتى يوم 6/8 /2019.

واوضحت

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