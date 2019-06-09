إصابة تسعة أشخاص بينهم طفل بحادث سير في الفلوجة بمحافظة الانبار

2019/06/09 | 03:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب تسعة أشخاص بينهم طفل جراء حادث سير على الطريق الرابط بين قضاء الفلوجة وعامرية الصمود بمحافظة الأنبار.وقال إعلام مستشفى الفلوجة التعليمي في بيان له، إن “المستشفى استقبلت ٩ أشخاص بينهم طفل يبلغ من العمر 7سنوات مصابين إثر حادث مروري على الطريق الرابط بين الفلوجة وعامرية الصمود وأضاف، أن “الملاكات الطبية والتمريضية في شعبة...

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