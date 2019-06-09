2019/06/09 | 03:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فأنْتِ رَحيقَ الْروحِ

وَشًهْد الْشِفاهِ

والْغًيْث الذي يًنْهَمِرُ

لِيَرْوي الْقَلْبَ

وَواحَتي الْخَضْراءِ

في خَريفِ الْعُمُرِ

فدونَكِ حياتي كَصَحْراءٍ

جَدْباءٍ

قاحِلَةٍ

يا أنتِ

شاكر فريد حسن

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