داعش الارهابي يعلن حرق المحاصيل الزراعية في تلعفر ومقتل وجرح 5 من الحشد الشعبي

2019/06/09 | 04:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن داعش الارهابي حرقه للمحاصيل الزراعية في العياضية التابعة لتلعفر في الموصل ومقتل وجرح 5 من الحشد الشعبي اثناء اطفاءهم النيران بعبوة ناسفة

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