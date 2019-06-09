الامير حمد بن جاسم قال غالبية الدواعش من السعودية

2019/06/09 | 04:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعيم الهاشمي الخفاجي

الامير القطري حمد بن جاسم والذي شغل منصب وزير خارجية قطر ورئيس وزرائها اكثر من عقدان من الزمان يمتاز في قول الحقيقة دون خوف وخجل، بعام ٢٠٠٥ قال نحن في قطر مذهبنا يتبع مذهب محمد بن عبدالوهاب ونحن وهابيون وال ثاني ينحدون من ذرية محمد بن عبدالوهاب، وقال قطر دولة صغيرة وتعرف حجمها وعلينا ان ننفذ ماتريده امريكا مننا، اليوم اطلق تصريحات جريئة قال معظم الدواعش من السعودية، والسعودية تحملت وزرا كبيرا في ماحدث في سوريا، وقال ايران لم تعمل اي عمل يؤذي قطر، وقال اتهام السعودية لقطر بالارهاب ادعاء باطل، اقول حمد بن جاسم تمثل الحقيقة، الارهاب منبعه المدرسة الوهابية السعودية، وقطر لحقها الارهاب من خلال تبني قطر لفكر بن عبدالوهاب لاسباب قبلية ونال قطر جزأ يسير من هذا الارهاب، اقولها وبصراحة متى ما اتخذ الملك السعودي خادم الحرمين الشريفيين سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الامين محمد بن سلمان ابو منشار قرار في الغاء عقائد بن تيمية وابن عبدالوهاب وانهاء تكفير الجنس البشري من الشيعة والسنة المتصوفه وبقية المذاهب السنية التي لاتدين بدين الوهابية وتم احلال محل عقائد التكفيري فتاوي بحرمة التكفير عندها نثق ان السعودية قد فعلا حاربت الارهاب والكراهية، وقد اعجبني قول امير سعودي معارض الى سعود اسمه الامير خالد بن فرحان عبدالعزيز سعود قال ملك السعودية وولي عهد لم ولن ينفذ ايقرار يخص في الغاء التكفير او عدم اعدام احد إلا اذا جائه اتصال من ترمب او نتنياهو هههههه الرجل اكثر من منصف وصدق قول الله عز وجل يخرج الطيب من الخبيث.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

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