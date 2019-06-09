2019/06/09 | 04:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدن – تسبب تصريح أدلى به محافظ البنك المركزي اليمني، حافظ معياد، في إثارة أزمة على مواقع التواصل الاجتماعي حول إيرادات المحافظات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إخوان اليمن يرفضون أي رقابة على عائدات الغاز والنفط في مأرب) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إخوان اليمن يرفضون أي رقابة على عائدات الغاز والنفط في مأرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).