صفقة أس- 400 وتّرت علاقة أردوغان بترامب ولم تكسبه ثقة بوتين

2019/06/09 | 04:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنقرة – لم تنجح خطة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في توظيف الاحتماء بروسيا لمواجهة الضغوط الأميركية.وعلى العكس تماما، فإن الرئيس

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