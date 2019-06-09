بعد عقوبات أميركية جديدة.. طهران: سياسة الضغوط القصوى مصيرها الفشل

2019/06/09 | 04:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي تصريحات الإدارة الأميركية بشأن التفاوض مع بلاده، عقب فرض عقوبات اقتصادية على قطاع البتروكيماويات الإيراني،

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