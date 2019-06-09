الدفاع المدني العراقي يعلن عن أسباب حرائق الحقول الزراعية

2019/06/09 | 04:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق، عن أسباب حوادث حرائق المحاصيل الزراعية، مؤكدة أن عددها بلغ 272 حريقا....

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