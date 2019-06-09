سالم المرزوقي - ملاحظات حول أزمة اليسار التونسي

2019/06/09 | 05:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سالم_المرزوقي ملاحظات حول أزمة اليسار التونسيالقطيع ليس مفرد في حركة اليسار التونسي بل جمع قطعان ولكل حزب أو زعيم قطيعه الخاص الذي لا يحيد عن خط السير مهما كانت المنعرجات ولكل دكان حراسه من غلاة الالتفاف حول القيادة،فلا تغالوا كثيرا في الحماسة لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد باعتباره نموذجيا في ديمقراطيته وحياته الداخليه فهو يعاني من نفس الأمراض في بنيته التنظيميه ،و كثيرين من المنتمين له ......

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