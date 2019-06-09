الشعراء ولعبة الأسماء

2019/06/09 | 06:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منصف الوهايبي يحفل كثير من الشعر العربي الحديث، بأسماء أعلام عرب وأجانب؛ وبعضها سائغ مقبول، يقوم له سند من القصيدة، وينمّ عن قوّة الصنعة وانبعاث مادّة الشعر.وبعضها حشو لا يسوّغه النصّ، ولا موجب له؛ ولعلّ مردّه عند طائفة من الشعراء إلى نوع من الإيهام بالمعرفة، أو ادّعاء الشاعر ما لا يملك.وعند هؤلاء قد يسهل استبطان ما يجري في نفس الشاعر وهو ينشىء قصيدته كلّما وقفنا على أنّها ليست أكثر من تأليف لعناصر منفصل بعضها عن بعض؛ وأنّ هذه الأسماء ليست أكثر من حلية أو زينة، أو هي طاق زخرفيّ هو مجرّد رسم في جدار قائم؛ أعني نافذة مرسومة لا تفتح على شيء ولا على فضاء. على أنّ ظاهرة الأسماء قديمة في الشعر العربي، وكانت إحدى قضايا النقد.ولنا في هذه الأمثلة القليلة أن نتبيّن ما إذا كان الشاعر يسوق الاسم عفوا، أو هو يثبته بعد إحكامه في نفسه؛ أو هو من عيوب الصنعة ونقصها البيّن، أو أنّ الأمر بديهة وارتجال؛ والبديهة تقتضي أن يفكـّر الشاعر يسيرا ويكتب سريعا، إن حضرت آلة الكتابة “لأنّ البديهة فيها الفكر والتأيّد”، على حين أنّ الارتجال انهمار في الكلام وتدفـّق، لا يتوقـّف فيها قائله.ويذهب الجاحظ إلى أنّ كلّ شيء للعرب بديهة وارتجال أشبه بالإلهام، “وليست هنا ك معاناة ولا مكابدة، ولا إجالة فكرة ولا استعانة…فما هو إلاّ أن يصرف [العربي] وهمه إلى جملة المذاهب… فتأتيه المعاني إرسالا، وتنثال عليه الألفاظ انثيالا ؛ ثمّ لا يقيّده على نفسه…وكانوا أمّيين لا يكتبون ومطبوعين لا يتكلّفون…” والحقّ ليس من اليسير الإقرار بأنّ كلّ ما هو بديهة وارتجال طبع، وكلّ ما هو معاناة ومكابدة، صنعة؛ إذ بإمكان الشاعر أن يرتجل، لأنّ عمله أعدّ “شفويّا ” أو ذهنيّا في صمت، تحت رقابة “الأذن الدّاخليّة”.وقد أوردت في مقال سابق حكاية أبي تمّام حين أنشد أحمد بن المعتصم بحضرة الكندي فيلسوف العرب: إقدامُ عمْرٍو في سماحةِ حاتمٍ / في حِلْم أحنفَ في ذكاءِ إياسِ فقال له الكندي : ” ما صنعت شيئا، شبّهت ابن أمير المؤمنين ووليّ عهد المسلمين بصعاليك العرب.ومن هؤلاء الذين ذكرت ؟ وما قدرهم ؟ “قال ابن رشيق : ” فأطرق أبو تمّام يسيرا وقال:لا تنكروا ضربي له من دونه / مثلا شرودا في النّدى والباسِ فالله قد ضرب الأقلّ لنــوره / مثلا من المشكاة والنّـبراسِ وعلّق : “فهذا أيضا، وما شاكله هو البديهة.وأعجب ما كان البديهة عند أبي تمّام لأنّه رجل متصنّع، لا يحبّ أن يكون هذا في طبعه”.وممّا يعزّز ذلك في السياق الذي أنا به سعيه إلى التوافق بين القافية واسم الممدوح أو المرثيّ أو المهجوّ أو المتغزّل به.وهو أقرب ما يكون إلى ما أسماه ابن رشيق ” الاطّراد:”ومن حسن الصّنعة أن تطّرد الأسماء من غير كلفة، ولا حشو فارغ؛ فإنّها إذا اطّردت دلّت على قوّة طبع الشّاعر”.وأورد فيه شواهد تشغل الأسماء في بعضها، البيت كلّه؛ وفي بعضها جزءا منه.يتّسع هذا التوافق بين الاسم والقافية عند أبي تمّام لسائر الأغراض، ولكنّه يتجلّى كأظهر ما يكون في المدح.فمثلما ألبس الله نوحا فضل نعمته، لأنّه كان عبدا شكورا ؛ يثني الشاعر على ممدوحه، لما أولاه من المعروف وقلّده من النعم.وعليه فإنّ اسم الممدوح في هذه القصيدة، لم يكن إلاّ ذريعة لاستدعاء الاسم الرّمز في سياق المعنى القرآني (لشّكر وما يقترن به من المعاني الحافّة).وأمثلة هذا التّوافق، أكثر من أن نتتبّعها، ولكنّنا نسوق منها أبلغها دلالة على ما نحن فيه من أمر هذه الظاهرة:إن كان مسعودٌ سقى أطلالـهم/ سبلَ الشّؤون فلست من مسعودِوقد أثارت عليه، بعض هذه الأسماء، خصومه من الذين رأوها من معايبه.من ذلك اسم “مسعود” في البيت الثّاني، فقد ذكر الآمدي أنّ شيوخ البغداديّن يزعمون أنّهم لا يعرفون شاعرا يسمّى بمسعود غير مسعود أخي ذي الرّمّة، ولا يعرف له بيت واحد بكى فيه على الأطلال، وليس في أسلاف أبي تمّام من يسمّى بمسعود حتّى يقول ما قال.و”كنت أسمعهم دائما يقولون : فأين مسعود هذا؟ أفي السّماء هو أم في الأرض ؟ ويزعمون أنّه إنّما جاء بمسعود من أجل القافية”. وهذا ما ذهب إليه أبو العلاء أيضا، فقد عدّ ذكره مسعود، من ” الإلجاء” أي من متطلّبات القافية ما دامت هي التي أحوجت إليه.والحقّ أنّ الأمر ليس على ما توهّم كلّ هؤلاء، فثمّة في شعر الطّائي، غموض يكاد لا ينضب، وغرابة تلوح وكأنّها مستبهمة النّشأة، تترامى من أكثر من ناحية من نواحي القدم.وقد وقف الآمدي، بين كلّ هؤلاء، مفسّرا شارحا، وكان له صبر على النصّ، عجيب، إذ تتبّع أسماء المساعيد ( جمع مسعود ) من شعراء القبائل،ولم يجد فيهم أحدا بكى على الدّيار.قال : “فأعياني معنى البيت مدّة طويلة، حتّى قرأت في شعر ذي الرّمّة :عشيّةَ مسعودٌ يقول وقد جـرى/ على لحيتي من واكف الدّمع قاطرُفعلمت أنّ أبا تمّام إنّما أراد مسعودا هذا أخا ذي الرّمّة، لأنّه كان ينهى ذا الرّمّة عن البكاء على الديار.وفي هذا ما يدلّ على أنّ الاسم يعقد على الإسم، وأنّ الشعر يصدر عن الِشعر.وفضلا عن ذلك، فهذا من المتخيّل الطللي حيث الشاعر أحوج ما يكون فيه إلى اسم علم أو رمز يكنّي به عن حال من أحوال نفسه.

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