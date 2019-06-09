2019/06/09 | 06:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيكشفت السلطات الألمانية أنه تم العثور على منشورات ورسائل تحمل الصليب المعقوف وتهديدات للمسلمين وزعت في أحد أحياء مدينة كولونيا، والذي يعيش فيه الكثير من العائلات المنحدرة من تركيا. وقام مجهولون بتوزيع هذه المنشورات وكذلك رمي رسائل بريدية داخل مظاريف داخل صناديق البريد الخاصة ببعض السكان، والذين قاموا بتسليمها للسلطات الأمنية، التي قامت بدورها بفتح تحقيق في الأمر.ويصادف التاسع من حزيران الذكرى الخامسة عشر لتفجير شهده نفس الحي من قبل خلية «إن إس يو» اليمينية المتطرفة (النازيون الجدد)، وهي الخلية التي ارتكبت عددا من الجرائم خلال الفترة من 2000 و2007.وتمثلت تلك الجرائم في قتل تسعة أفراد منحدرين من أصول تركية ويونانية، وشنّ هجوم مميت على أفراد الشرطة، وتنفيذ هجوم على متجر تابع لأسرة إيرانية في كولونيا، وتفجير قنبلة مسامير شديدة الانفجار في نفس المدينة، وارتكاب عدة جرائم سطو مسلح.ومن ضمن العبارات التي تضمنتها هذه المنشورات، والتي نشرت قناة WDR الألمانية العامة مقتطفات منها، «إلى المسلمين في ألمانيا، غزوكم لبلادنا سوف يفشل.الشعب الألماني يقظ ونحن نعي جيدا أنكم أعداء، وتكرهوننا»، وفق ما جاء في أحد المنشورات، الذي عُنون بعبارة «شعبة الأسلحة النووية الألمانية».وإضافة إلى التهديد بالعنف، حملت الرسائل والمنشورات شعار الصليب المعقوف (شعار النازيين)، حسب ما كشفت الشرطة التي قالت إنه تم توزيع هذا المنشورات في الفترة ما بين 29 أيار والثالث من حزيران، لكن تم تسليط الضوء عليها الآن بعد انتشارها على وسائل التواصل الاجتماعي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النازيون الجدد يعاودون الظهور في المانيا) نشر أولاً على موقع (المستقبل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النازيون الجدد يعاودون الظهور في المانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المستقبل).