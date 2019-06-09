أوليفيا كولمان تحظى بوسام الملكة إليزابيث الثانية

2019/06/09 | 06:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوليفيا كولمان تحظى بوسام الملكة إليزابيث الثانيةلندن – منحت ملكة إنكلترا إليزابيث الثانية وساما للممثلة البريطانية أوليفيا كولمان الحائزة على جائزة أوسكار والتي تؤدي دورها في مسلسل “ذي كراون”، مكافأة على مساهمتها في إشعاع الثقافة البريطانية.وقلدت كولمان وسام الإمبراطورية البريطانية (سي.بي.أي) من رتبة قائد، ضمن القائمة التقليدية للأوسمة والألقاب التي تمنح بمناسبة عيد الميلاد الرسمي للملكة إليزابيث الثانية (93 عاما) .وتمنح هذه الأوسمة والألقاب الملكية مرتين في السنة بمناسبة رأس السنة وعيد الميلاد الرسمي للملكة الذي يحتفل به في يونيو بسبب الطقس الأكثر دفئا، بينما هي ولدت في 21 أبريل 1926.وتكرم الملكة من خلال هذه القائمة مشاهير فضلا عن أشخاص من عامة الشعب يكرّسون وقتهم لأعمال خيرية ولمساعدة أفراد المجتمع.وضمت القائمة هذه المرة 1073 شخصا.وقالت كولمان “تغمرني السعادة والتواضع لكوني برفقة أشخاص رائعين لم تتسن لغالبيتهم أن يظهروا مثلي، لكن آمل بأن يحصلوا على هذه الفرصة الآن”.ونالت كولمان هذه السنة جائزتي أوسكار وبافتا أفضل ممثلة عن دورها في فيلم “ذي فايفوريت” (2018) الذي تؤدي فيه الممثلة البالغة 45 عاما دور الملكة آن.وهي تؤدي دور الملكة إليزابيث الثانية في الموسم الثالث من مسلسل “ذي كروان” الذي تبثه منصة نتفليكس.وفازت كولمان من قبل أيضا بجائزة “الكرة الذهبية” (غولدن غلوب) وبجائزة رابطة ممثلي السينما البريطانية.واشتهرت كولمان في بريطانيا بفضل مسلسلات تلفزيونية من بينها “بيب شو” في العام 2003 ما سمح لها بالتوسع في أدوار أعمق.وفي العام 2012 مثلت دور فرد آخر من أفراد العائلة الملكية هي الملكة إليزابيث والدة ملكة إنكلترا الحالية في “هايد بارك أون هادسن”.

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