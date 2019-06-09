2019/06/09 | 06:40

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همسات :عبعوب نموذجاً!!

حسين عمران

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تاريخ النشر

09/06/2019 06:36 AM

مَن يقول ان هناك نية حقيقية لمكافحة الفساد فهو واهم، من يقول ان المسؤولين الذين صدعوا رؤوسنا بانهم يعملون على الإصلاح للقضاء على الفساد فهو على خطأ كبير!.فلا وجود لنية حقيقية لمكافحة الفساد في العراق وهاكم الدليل..قبل فترة قصيرة طلب المجلس الأعلى لمكافحة الفساد بضرورة تقديم الأدلة والبراهين ضد أي مسؤول متهم بالفساد وبدون ذلك سيتحمل الشخص الذي اتهم مسؤولا ما بالفساد التبعات القانونية!.حسنا..



ماذا عن المسؤولين الذين صدرت بحقهم أوامر قبض من المحاكم وبالتالي يتم القبض عليهم لنسمع بعد يومين او ثلاثة باطلاق سراحهم وامام انظار الحكومة بل وامام انظار المجلس الأعلى لمكافحة الفساد وامام انظار من يدعي الإصلاح، ولم نسمع أي احتجاج مثلا من قبل هيئة النزاهة او النزاهة النيابية او...



او..هل اعطيكم مثلا؟حسنا.....



امين بغداد السابق عبعوب الذي القي القبض عليه على الحدود السورية الأسبوع الماضي من قبل الانتربول الدولي، لكنه لم يبق في السجن سوى يومين ليطلق سراحه بعد اتصالات هاتفية من قبل مسؤولين في بغداد ولبنان!.ماذا يعني هذا؟انه يعني اول ما يعني ان هناك مسؤولين لا يريدون مكافحة الفساد والفاسدين، والدليل "توسطهم" لاطلاق سراح الفاسدين، لكن السؤال موجه الى المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، لماذا يتم اطلاق سراح هؤلاء "الفاسدين"؟ اليس عليهم أوامر القاء قبض؟ وهذا يعني ان الأدلة والبراهين موجودة على الفساد، فلماذا يتم اطلاق سراح "الفاسد"؟ وقبل "عبعوب" حدث ذات الشيء مع محافظ كركوك السابق الذي القي القبض عليه من قبل الانتربول الدولي أيضا في لبنان، وأيضا على محافظ كركوك السابق تهم فساد كثيرة، وأيضا جرت اتصالات هاتفية ووساطات من قبل مسؤولين في إقليم كردستان وبغداد ليتم اطلاق سراحه بكفالة وهو الان حر طليق!.وأيضا نقول..



انه قبل عبعوب ومحافظ كركوك السابق كان هناك وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني الذي القي القبض عليه واودع السجن ليتم وبقدرة قادر اطلاق سراحه لشموله بالعفو العام!.عجيب غريب الامور في العراق الجديد، الذي يسرق الملايين من الدولارات يطلق سراحه، لان هناك من "يتوسط" له ويطلق سراحه، والذي "يسرق" حفاضات أطفال يتم سجنه لعشر سنوات، لا لشيء إلا لأنه لا احد يدافع عنه، ولا احد يتوسط له، لأنه فقير الحال!.وبعد كل هذا يأتي من يقول اننا نعمل على مكافحة الفساد، واننا نعمل على الإصلاح، والغريب ان اغلب المسؤولين يعترفون بان الفساد سبب مباشر في تردي الخدمات في البلد وفي تعثر الإنجازات التي نريدها للعراق، لكن الأغرب أن اغلب المسؤولين يدافعون عن الفاسدين بهذه الطريقة او تلك.نعم الفساد مستمر ولا تعتقدوا ان القضاء على الفساد أمر سهل، لان مافيات الفساد اقوى من أجهزة الدولة التي تدعي مكافحة الفساد...



والسلام على من يدعي مكافحة الفساد!.

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