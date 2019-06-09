تجربة العمل التطوعي للشباب في كربلاء

2019/06/09 | 06:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العملُ التطوعي يعد اساسا لبناء وازدهار المجتمعات وينمي وعي التعاضد والترابط والتآصر بين كافة اعضائه كما يعد فعلا انسانيا يمثل اعلى درجات الخير والعطاء حيث يعرف بانه المجهود الذي يبذله من جراء نفسه واختياره دون اجبار او اكراه ودون انتظار مردود مادي من ورائه كما ويعد العمل التطوعي واحدا من اهم المشتركات بين البشر اذا يجب على الناس جميعهم الاحسان الى الاخر ولا يختلفون على ذلك في مختلف دياناتهم ومعتقداتهم وبلدانهم..اما في العراق فكان العمل التطوعي نتيجة لحاجة ماسة بسبب تردي الاحوال المعيشية والامنية والسياسية وما خلفته من خراب على البلاد...فكان العمل التطوعي لدى الكثير من الشباب العراقي الواعي الحل المتاح من اجل النهوض بالواقع المرير الذي تمر به البلاد بدوافع نفسية قد تتعلق بمساهمة الفرد في انماء مجتمعه ووطنه وتاكيد بصمته في العطاء والانتماء له...ودوافع قيمية او دوافع دينية يراد بها نيل رضى الله والاجر منه...كما في المجتمعات المتقدمه فأن الدافع وراء الاعمال التطوعية في الغالب دافع اجتماعي لتحقيق نجاحات على صعيد التعامل مع الافراد الاخرين ونشر الوعي الاجتماعي!! بينما؛ يختلف الوضع الامر كثيرا اذا ما قورن بالمجتمع العراقي فأن بعد هذا الزخم التطوعي الكبير والكثير من الشباب لكن سرعان ما استغل السياسيون والاحزاب السياسية تلك التجمعات التطوعية واستغلال جهودهم لمصالح حزبية مقيتة الغرض منها كسب تعاطف الناس لتلك الاحزاب والتكتلات السياسية وهذا يعد انحدارا خطيرا في مسار العمل التطوعي الشبابي العراقي ومؤشرا خطيرا يهدد العمل التطوعي بالانقراض مستقبلا...!! حيث ابتعد العمل التطوعي عن ابسط مبادئه السامية وروح التفاني العالية وبدل من ان يصبح لخدمة المجتمع اصبح لخدمة جهات معينة دون اخرى كما لا يعد عملا تطوعيا اذا كان ينتظر منه مردود مادي او عاطفي او الخ من المردودات والفوائد التي تجير لتلك الاحزاب...وللحيلولة دون تلاشي العمل التطوعي على الدولة زيادة فعالية الاعمال التطوعية الفردية والجماعية البعيدة عن التحزب واحتضانهم وفق اطر قانونية ومؤسساتية وسن قوانين وخلق قنوات مبتكرة لتشغيل الشباب تطوعيا ضمن موسسات الدولة مع اضفاء الطابع الموسساتي المنظم على الفرق التطوعية بعيدا عن الحزبية.حمزة عواد الكريطي

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