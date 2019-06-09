نائب: نسبة أبناء المناطق المحررة بالمنظومة الأمنية لا تتعدى الـ 1%

2019/06/09 | 07:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المشرق – قسم الاخبار:قالتْ عضو مجلس النواب، النائب غيداء كمبش امس السبت إن نسبة أبناء المناطق المحررة في المنظومة الأمنية لا تتعدى الـ 1%.وأضافت كمبش: أنها زارت العديد من المدن والقرى المحررة في ديالى للاطلاع على الاوضاع الامنية بشكل عام، مبينة: انها رصدت أمراً بالغ الأهمية، وهو تدني نسبة أبناء تلك المناطق في المنظومة الأمنية، إذ لا لا تزيد عن 1%، مؤكدة: ان جزءاً مهماً من دعم الاستقرار الأمني في المناطق المحررة، يتمثل بـإعطاء مساحة أكبر لأبنائها في القرار الأمني، ودفعهم للانخراط في المنظومة بكل تشكيلاتها.ودعت النائبة، رئاسة الوزراء إلى تخصيص جزء من تعيينات المنظومة الأمنية الى أبناء المناطق المحررة.

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