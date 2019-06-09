2019/06/09 | 07:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المشرق – قسم الاخبار:أعلنتْ منظمة الامم المتحدة عن مقتل نحو 50 الف عسكري ومدني في العراق جراء الحرب على داعش.وذكرت منظمة الامم المتحدة في تقرير: ان الحرب على داعش تركت نحو 4 ملايين نازح ومتضرِّر وتسببت بهدم نحو200 ألف دار خلال سنوات سيطرة التنظيم على عدد من المحافظات، مضيفا: ان فاتورة الحرب كانت باهظة جداً حيث اودت بحياة 50 ألف شخص بين مدني وعسكري، فيما سجلت نسبة البطالة فـي المناطق المحررة نحو 60%.واوضح: ان كلفة إعادة اعمار ما دمرته الحرب بلغت أكثر من 100 مليار دولار، في حين بلغت تكاليف الجهد العسكري نحو 300 مليار دولار، لافتا الى: وجود نحو 8 ملايين طن من الأنقاض خلفتها العمليات العسكرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمم المتحدة: الحرب على داعش أودت بحيـــاة 50 ألـــف شخـــص في العــــراق) نشر أولاً على موقع (المشرق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمم المتحدة: الحرب على داعش أودت بحيـــاة 50 ألـــف شخـــص في العــــراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المشرق).