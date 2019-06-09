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الدفاع تكشف عن 41 جنسية لمسلحي داعش بالعراق علاوي يحذر من (الجيل الثالث) لداعش

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تاريخ النشر

09/06/2019 06:57 AM

المشرق - خاص : حينَما قال مدير الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، اللواء الركن سعد مزهر العلاق إن عناصر تنظيم داعش ينتمون الى 41 دولة، فيما كشف عن الطريقة التي يتم من خلالها التعامل مع عناصر التنظيم، ممن يقعون بأيدي القوات العراقية، كان زعيم كتلة الوطنية الدكتور اياد علاوي قد دعا الى اجراء تحقيق عاجل في الحوادث الامنية الاخيرة محذرا مما وصفه بالجيل الثالث من داعش، فيما قال بهاء الاعرجي نائب رئيس الوزراء السابق: إن الأحداث والظروف التي كانت سائدة قبل دخول تنظيم داعش الإرهابيّ في عام ٢٠١٤ وإسقاطه أربع محافظات عراقية، هي ذاتها التي تتصدر المشهد العراقي في الوقت الحاضر.



فقد قال مدير الاستخبارات العسكرية العراقية، التابعة لوزارة الدفاع، اللواء الركن سعد مزهر العلاق امس السبت: إن عناصر تنظيم داعش ينتمون الى 41 دولة، فيما كشف عن الطريقة التي يتم من خلالها التعامل مع عناصر التنظيم، ممن يقعون بأيدي القوات العراقية.



وقال العلاق في تصريح صحفي: إن عناصر تنظيم داعش ينتمون إلى 41 جنسية عربية وغربية، وتختلف أعدادهم بين دولة وأخرى، موضحا: ان الدول هي: سوريا، والمملكة العربية السعودية، وتونس، والمغرب، والأردن، وليبيا، والبحرين، وفلسطين، ومصر، ولبنان، والجزائر، واليمن، والكويت، والإمارات، والسودان، والصين، وروسيا، وفرنسا، وبلجيكا، وبريطانيا، وهولندا، وألبانيا، واندونيسيا، وأذربيجان، ومقدونيا، وتركيا، وداغستان، وتركمانستان، وطاجكستان، والشيشان، و كازخستان، وكاراتشييفو، وجمهورية أوزبكستان، وكاباردينو، وأستراليا، وألمانيا، وتشاد، وأفغانستان، وباكستان، وكوسوفو، وأنغوشيتيا.



وأكد العلاق: أنه لا توجد إحصائية رسمية دقيقة لأعداد قتلى عصابات داعش الإرهابية من الجنسيات الأجنبية، عازياً السبب في ذلك إلى عدم حملهم لهويات تعريفية أو جوازات سفر عند العثور على جثثهم خلال معارك التحرير، ولكن هناك أعدادا كبيرة لقتلاهم، فضلاً عن الملقى القبض عليهم.



وكشف عن الآليات (الثلاث) التي يتم اتباعها، في حال القبض على أحد قادة أو عناصر التنظيم، مبيناً أنها تبدأ بـ(التحقيق الابتدائي مع المتهم لغرض الحصول على المعلومات، والذي يقوم به أشخاص لديهم الخبرة في مجال التحقيق واستدراج المتهم للحصول على أكبر عدد من المعلومات المهمة، والتي تستدل على الخلايا الإرهابية وأكداس العتاد، وبمنتهى الشفافية).



من جانبه دعا زعيم كتلة الوطنية النيابية اياد علاوي الى اجراء تحقيق عاجل في الحوادث الامنية الاخيرة محذرا مما وصفه بالجيل الثالث من داعش.



وقال علاوي في بيان صادر عن مكتبه حصلت (المشرق) على نسخة منه (سبق وحذرنا مرارا وتكرارا من عودة الجيل الثالث للإرهاب وداعش في نشاطاته الإجرامية واستهداف ارواح العراقيين والأشقاء العرب، كما حصل في مصر ولبنان، وهو ما نحذر منه مرة اخرى).



وطالب بايجاد خطط واستراتيجيات حقيقية لمواجهته، خصوصاً وان البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة لم تتغير لتكون طاردة للإرهاب وتحصن المجتمعات منه.



كما دعا لاجراء تحقيق عاجل فيما حصل وإنزال اقصى العقوبات بالمتورطين في تلك الاعمال الاجرامية.



على الصعيد ذاته شبه بهاء الاعرجي النائب السابق لرئيس مجلس الوزراء الأحداث التي كانت سائدة قبل دخول (داعش) للعراق بالوقت الحاضر، فيما دعا الى إطلاق يد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي باختيار الوزراء الأمنيين، وايضا العمل على ابعاد البلاد عن الأزمة الأميركية الإيرانية.



وقال الاعرجي: إن الأحداث والظروف التي كانت سائدة قبل دخول تنظيم داعش الإرهابيّ في عام ٢٠١٤ وإسقاطه أربع محافظات عراقية، هي ذاتها التي تتصدر المشهد العراقي في الوقت الحاضر، لذلك على جميع القوى السياسية الاعتبار مما حصل لتجنّب ما قد يحصل وذلك من خلال تناسي الخلافات الشخصيّة والحزبيّة وإطلاق يد رئيس الوزراء باختيار الوزراء الأمنيين.

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