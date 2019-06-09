بايدن يتصدر ترشيحات الديمقراطيين لرئاسة أمريكا

2019/06/09 | 07:36

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تصدر جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق قائمة المتنافسين الديمقراطيين على ترشيح الحزب لرئاسة الولايات المتحدة في استطلاع لرأي الناخبين بولاية ايوا فيما يتنافس كل

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