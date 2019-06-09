محامي اتحاد الكرة يهاجم المعترضين في محكمة الكأس

2019/06/09 | 07:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} هاجم محامي الاتحاد العراقي لكرة القدم المعترضين في محكمة الكأس على انتخابات الاتحاد.

وقال نزار احمد محامي الاتحاد لبرنامج {كوورة} بثته قناة الفرات الفضائية مساء أمس السبت "لم أسيس إطلاقاً قضية الاتحاد باتجاه طائفي في محكمة الكأس"، كاشفاً انه" قبل يومين أرسلت المحكمة رسالة شديدة اللهجة للمعترضين وحذرتهم من التسريبات للجلسة السرية".وأضاف ان "قاضي محكمة الكأس ذكر ان الاتهامات سيتطرق لها ضمن القرارات التي ستصدر، ولدي تسجيل كامل للمرافعتين كوني محامي الاتحاد".وأشار أحمد الى ان "المعترضين حرفوا الكلام وكان عليهم انتظار القرارات، وامين سر نادي القوة الجوية وليد الزيدي لا يعرف كلمة واحدة انكليزية فكيف له ان يفسر كلامي!"على حد قوله.وكان قاضي محكمة التحكيم الرياضي {كاس} حدد في 31 من آيار الماضي موعد النطق بقضية الخلاف على انتخابات اتحاد الكرة العراقي.وأكد القاضي ان "البت بالقضية والقرار النهائي سيكون نهاية شهر آب المقبل".وكانت الجلسة الثانية والاخيرة لمحكمة النزاعات الرياضية {كاس}، عقدت في 31 من الشهر الماضي بشأن القضية المتنازع عليها بين اتحاد الكرة والمعترضين بعد السماع لليوم السابق {30 آيار} لإفادات المعترضين وشهاداتهم.وتقدم النجم الدولي السابق عدنان درجال، بشكوى لدى المحكمة ضد اتحاد الكرة، بعد اقصائه من انتخابات الاتحاد العام الماضي.وأستمعت المحكمة لإفادة عضو المكتب الاعلامي لاتحاد الكرة حسين الخرساني وزياد الموسوي عضو دائرة العلاقات العامة، ومرافعة محامي المعترضين، ومرافعة محامي إتحاد الكرة.وفي 30 آيار الماضي شهد مرافعات بين محامي الطرفين اضافة لإفادة محمد حيدر حسون وطه عبد حلاته وعلاء كاظم ونشأت اكرم ويونس محمود ورشا طالب ووليد الزيدي وجواد الجبوري والثلاثي محمد سليم والمهداوي وعدي اللامي، إضافة لشهادات عبر {السكايب} من محمد جواد الصائغ واحمد الموسوي ورعد سليم ونجم الآوسي.انتهى

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