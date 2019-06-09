2019/06/09 | 07:45

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الإندبندنت: السعودية تسعى "لإعدام مراهق اعتقلته عندما كان عمره 13 عاما"

متابعة - كلمة

تناولت صحيفة الإندبندنت

يوم الأحد ملف حقوق الإنسان في المملكة العربية في مقال للصحفي توم

دينيس السعودية تحت عنوان "السعودية تسعى لإعدام مراهق اعتقلته

عندما كان عمره 13 عاما".

ويشير دينيس إلى المراهق مرتجى

قريريص، الذي يبلغ من العمر حاليا 18 عاما، قضى آخر 5 أعوام منها

رهن الاعتقال، موضحا أن نشطاء حقوق الإنسان يحذرون من أنه قد يصدر

ضده حكم بالإعدام وربما يكون عن طريق الصلب بسبب توجيه اتهامات

خطيرة إليه منها الانضمام لجماعة إرهابية والمشاركة في احتجاجات ضد

النظام علاوة على إطلاق النار على قوات الشرطة وصنع قنابل مولوتوف

وإلقائها على مراكز للشرطة.

ويضيف دينيس أن شبكة سي إن إن

الإخبارية الأمريكية نشرت تقريرا عن الصبي، الذي ينتمي إلى الأقلية

الشيعية، وقالت فيه إن الاعترافات التي صدرت عنه واعتمد عليها

الادعاء جاءت تحت التعذيب وبالإكراه لكن قريريص ينفي كل هذه

الاتهامات.

ويقول الكاتب إن منظمة هيومان رايتس

ووتش أكدت أن المدعي العام السعودي يسعى لإصدار حكم بالإعدام على

قريريص استنادا إلى اتهامات نسبت إليه عندما كان يبلغ من العمر 10

اعوام.

ويضيف دينيس أن السلطات السعودية

اعتقلت الصبي عام 2014 في المنفذ الحدودي للمملكة مع البحرين عندما

كان مسافرا مع أسرته واعتُبر وقتها أصغر مواطن سعودي يتعرض

للاعتقال.

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