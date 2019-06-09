محمد أبو قمر - لن أخجل فقد بللت فراشي

2019/06/09 | 07:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_أبو_قمر ===============أخذني النوم ، وكنت علي وشك كتابة قصة للأطفال عن ذلك الولد الذي حصل علي صفر في مادة الحساب ، وفي طريق عودته من المدرسة إلي الدار حاول محو الصفر من كراسته تجنبا لتعنيف أمه له وامتناع أبيه عن منحه المصروف اليومي الأمر الذي سيحرمه من شراء العسلية التي يحبها كثيرا.رحت في النوم وأنا أفكر في طريقة تساعد الولد علي محو الصفر دون ظهور أي أثر له في الكراسة ، خصوصا وأن المعلم وضع الصفر ......

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