عائشة العلوي - استراتيجية الهدم ونموذج التنمية بالمغرب …الحصيلة الراهنة 2019

2019/06/09 | 07:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عائشة_العلوي لكل زمن تحدياته وإكراهاته، لكن هذا لا يمنع من فهم وتحديد التوجهات الكبرى للمستقبل؛ لسبب بسيط أن المستقبل هو نتاج -بشكل كبير- للحاضر.فالجيل الحاضر يحدد مصير الأجيال المستقبلية، إما أن تعيش الرفاه الفردي والجماعي، أو تعيش الشقاء والتقشف الاقتصادي والاستبعاد الاجتماعي.ضمن التقرير الذي أصدره البنك الدولي (2017) تحت عنوان: "المغرب في أفق 2040: الاستثمار في الرأسمال اللامادي لتسريع الإقلاع الاقتص......

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